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Депутаты ЕП поддержали продление торговых льгот для Украины с ограничениями

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 13 марта 2024, 20:53
Депутаты ЕП поддержали продление торговых льгот для Украины с ограничениями
Фото: Getty Images

Депутаты Европарламента одобрили возобновление мер по либерализации торговли для Молдовы и внесли поправки в аналогичное предложение по Украине с целью усиления гарантий для фермеров ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента

Детали: Отмечается, что на пленарной сессии 13 марта евродепутаты 347 голосами "за", 117 "против" и 99 "воздержавшихся" поддержали внесение изменений в предложение Еврокомиссии о приостановлении ввозных пошлин и квот на украинский сельскохозяйственный экспорт в ЕС еще на год - до 5 июня 2025 года.

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Таким образом, предложение возвращается в профильный комитет Европарламента – который на прошлой неделе поддержал аналогичное решение, – чтобы он начал переговоры о внесении изменений с Советом ЕС.

Отдельным голосованием Европарламент 459 голосами "за", 65 "против" и 57 воздержавшихся поддержал продление приостановления всех пошлин на импорт из Молдовы еще на один год – до 24 июля 2025 года – без дополнительных ограничений.

Решение по Молдове еще должно быть официально утверждено Советом ЕС, после чего автоматически вступит в силу после окончания срока действия действующего регламента.

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Предыстория:

  • В феврале постоянные представители стран-членов Европейского Союза согласовали мандат Совета ЕС на переговоры по предложению, которое имеет целью продлить приостановление ввозных пошлин и квот на украинский экспорт еще на один год.
  • В конце января Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, одновременно включив туда предохранители для агропродукции, чего требовали несколько стран Евросоюза.
  • Это предложение не удовлетворило фермеров в странах ЕС, граничащих с Украиной, которые начали акции протеста – в частности в Польше.

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Темы: Европарламент
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