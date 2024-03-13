Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Австрія висилає двох дипломатів РФ

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 13 березня 2024, 21:12
Австрія висилає двох дипломатів РФ
Getty Images

Міністерство закордонних справ Австрії вирішило оголосити двох працівників посольства Росії персонами нон грата за дії, "несумісні з дипломатичним статусом".

Джерело: відповідь австрійського МЗС на запит газети Heute, пише "Європейська правда"

Деталі: Зовнішньополітичне відомство Австрії пояснило, що відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини двох працівників посольства РФ оголосили "небажаними особами". Вони повинні виїхати з країни до 19 березня включно.

Реклама:

Такий крок МЗС Австрії ухвалило після повідомлень у ЗМІ про те, що Росія може використовувати своїх дипломатів для розвідувальної діяльності. Відповідний матеріал на початку тижня опублікувала віденська газета Falter.

У матеріалі стверджується, що 23 дипломати, акредитовані при російському посольстві, в останні роки були залучені до розвідувальної діяльності. А колишня голова австрійського МЗС Карін Кнайсль, яка нині живе в Росії, нібито мала допомагати в отриманні інформації з відомства, яке раніше очолювала.

У коментарі Die Presse МЗС Австрії заявило, що цей план за участі Кнайсль не вийшов за межі "стадії планування".

ВІДЕО ДНЯ

Минулого року через звинувачення у шпигунстві з Австрії були вислані чотири російські "дипломати".

Теми: АвстріяРосіядипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР про стрілянину в Підмосков'ї: Це свідома провокація спецслужб Путіна

відеоУ принцеси Кейт Міддлтон виявили рак

фото, відеоСтрілянина в Підмосков'ї: 40 людей загинуло, виникла масштабна пожежа

Сирський анонсував переформатування деяких угруповань військ та налагодження ротацій

Палата представників схвалила бюджет на $1,2 трлн для уникнення шатдауну в США

Макрон про погрози РФ відправити атомну бомбу на Париж: Здивований такою нервозністю

Усі новини...
Австрія
Україна відмовляється виключати Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни – Reuters
Австрія і Словаччина відмовилися будувати трубопровід для сполучення з "Дружбою"
Австрія збирається розірвати контракт на постачання газу з Росії
Останні новини
21:12
Білий дім про стрілянину під Москвою: Ніщо не вказує на причетність України
21:09
Зеленський: Удари РФ вночі були дуже підлі
20:43
ГУР про стрілянину в Підмосков'ї: Це свідома провокація спецслужб Путіна
20:41
відеоУ принцеси Кейт Міддлтон виявили рак
20:27
Сили оборони відбили понад 20 атак на Новопавлівському напрямку – Генштаб
20:27
НАЗК більше не вестиме реєстр міжнародних "спонсорів війни"
20:08
У "Феофанії" продовжать надавати безоплатні медичні послуги: перелік
20:00
Захист енергообʼєктів під час атаки 22 березня спрацював з максимальною ефективністю – Найєм
19:40
У США ініціюють відставку спікера Джонсона: пропонує трампістка - ЗМІ
19:39
Сільські та селищні бюджети отримали можливість залучати кредити, включаючи міжнародні
Усі новини...
Реклама: