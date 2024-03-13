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Австрия высылает двух дипломатов РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 13 марта 2024, 21:12
Австрия высылает двух дипломатов РФ
Getty Images

Министерство иностранных дел Австрии решило объявить двух работников посольства России персонами нон грата за действия, "несовместимые с дипломатическим статусом".

Источник: ответ австрийского МИД на запрос газеты Heute, пишет "Европейская правда"

Детали: Министерство иностранных дел Австрии решило объявить двух работников посольства России персонами нон грата из-за того, что их деятельность "несовместима с дипломатическим статусом".

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Эту информацию австрийский МИД подтвердил в ответ на запрос газеты Heute, пишет "Европейская правда".

Внешнеполитическое ведомство Австрии пояснило, что в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях двух работников посольства РФ объявили "нежелательными лицами". Они должны выехать из страны до 19 марта включительно.

Такой шаг МИД Австрии принял после сообщений в СМИ о том, что Россия может использовать своих дипломатов для разведывательной деятельности. Соответствующий материал в начале недели опубликовала венская газета Falter.

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В материале утверждается, что 23 дипломата, аккредитованные при российском посольстве, в последние годы были привлечены к разведывательной деятельности. А бывшая глава австрийского МИД Карин Кнайсль, которая сейчас живет в России, якобы должна была помогать в получении информации из ведомства, которое ранее возглавляла.

В комментарии Die Presse МИД Австрии заявил, что этот план с участием Кнайсль не вышел за пределы "стадии планирования".

В прошлом году из-за обвинений в шпионаже из Австрии были высланы четыре российских "дипломата".

Темы: АвстрияРосcиядипломатические отношения
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