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Зеленський провів наради щодо вступу в ЄС та американського напрямку політики

Тетяна ОлійникСереда, 13 березня 2024, 22:43
Зеленський провів наради щодо вступу в ЄС та американського напрямку політики
Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів 13 березня кілька нарад щодо міжнародної роботи.

Джерело: звернення Зеленського на сайті ОП

Пряма мова: "Провів кілька нарад щодо нашої міжнародної роботи. Перше – Євросоюз. Наступні кроки в напрямку повноправного членства. Вчора Єврокомісія схвалила переговорну рамку. Далі очікуємо рішення європейських лідерів щодо затвердження.

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І буде важливим і для України, і для всієї європейської спільноти – важливим та сильним сигналом – зробити все для початку переговорів уже під час бельгійського головування в першому півріччі цього року. Це має бути нашим спільним темпом – і України, і сторони Євросоюзу. Маємо чіткий порядок кроків та, впевнений, можемо досягти результату".

Деталі: Також президент розповів про стратегічну нараду щодо американського напрямку політики.

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Пряма мова:  "Про те, як дати більше правильних імпульсів нашій роботі з партнерами та спільному тиску на російську державу протягом усього цього року. Перемогти тут, в Україні, у цьому протистоянні з російським терором – це питання виживання для демократичних систем, це питання взагалі того, на що здатні демократії.

Україна здатна захистити себе – за достатньої підтримки. А захистивши себе, ми зможемо гарантувати, що жоден інший міжнародний злочинець не спокуситься агресією, як Путін. Ми можемо захистити життя і мусимо це зробити".

Теми: ЗеленськийЄССША
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