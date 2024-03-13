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Зеленский провел совещания по вступлению в ЕС и американскому направлению политики

Татьяна ОлейникСреда, 13 марта 2024, 22:43
Зеленский провел совещания по вступлению в ЕС и американскому направлению политики
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел 13 марта несколько совещаний по международной работе.

Источник: обращение Зеленского на сайте ОП

Прямая речь: "Провел несколько совещаний по нашей международной работе. Первое – Евросоюз. Следующие шаги в направлении полноправного членства. Вчера Еврокомиссия одобрила переговорную рамку. Далее ожидаем решения европейских лидеров по утверждению.

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И будет важным и для Украины, и для всего европейского сообщества – важным и сильным сигналом – сделать все для начала переговоров уже во время бельгийского председательства в первом полугодии этого года. Это должно быть нашим общим темпом – и Украины, и стороны Евросоюза. Есть четкий порядок шагов и, уверен, можем добиться результата".

Детали: Также президент рассказал о стратегическом совещании по американскому направлению политики.

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Прямая речь: "О том, как дать больше правильных импульсов нашей работе с партнерами и совместному давлению на российское государство в течение всего этого года. Победить здесь, в Украине, в этом противостоянии с российским террором – это вопрос выживания для демократических систем, это вопрос вообще того, на что способны демократии.

Украина способна защитить себя – при достаточной поддержке. А защитив себя, мы сможем гарантировать, что ни один другой международный преступник не соблазнится агрессией, как Путин. Мы можем защитить жизнь и должны это сделать".

Темы: ЗеленскийЕССША
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