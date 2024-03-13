ЗМІ: Єврокомісія наступного тижня запропонує обмежити імпорт зерна з РФ і Білорусі

Європейська комісія наступного тижня, як очікується, представить пропозицію щодо квот на імпорт зерна з Росії та Білорусі через протести європейських фермерів та заклики України піти на цей крок.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Деталі: Як повідомив RMF FM неназваний європейський дипломат, пропозиція Єврокомісії передбачатиме квоти на продовольчі товари з РФ і Білорусі. Повного ембарго в ЄС хочуть уникнути, побоюючись глобального коливання цін і негативного впливу на бідніші країни світу.

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Транзит російської та білоруської агропродукції, як і раніше, буде дозволений, ідеться в матеріалі.

"Досі не існувало кількісних обмежень на імпорт зерна з Росії, в той час, як такі обмеження існують для імпорту – українського. Таке рішення ставало дедалі важче підтримувати з морального та політичного погляду", – пише RMF FM.

За даними Євростату, у 2023 році до ЄС було ввезено понад 1,5 мільйона тонн зерна порівняно з 970 тисячами тонн у 2022 році. Таким чином, проблема з російською сільськогосподарською продукцією стала реальною.

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Нагадаємо, у лютому парламент Латвії прийняв тимчасову заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі щонайменше до липня 2025 року. Латвія заявила, що цей крок спрямований на розрив економічних зв’язків з країнами-агресорами та доповнює санкції ЄС.

Сейм Польщі 8 березня ухвалив постанову, яка закликає запровадити санкції на імпорт російських і білоруських продуктів харчування.