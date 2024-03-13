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СМИ: Еврокомиссия на следующей неделе предложит ограничить импорт зерна из РФ и Беларуси

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 13 марта 2024, 22:54
СМИ: Еврокомиссия на следующей неделе предложит ограничить импорт зерна из РФ и Беларуси
Getty Images

Европейская комиссия на следующей неделе, как ожидается, представит предложение о квотах на импорт зерна из России и Беларуси из-за протестов европейских фермеров и призывов Украины пойти на этот шаг.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: Как сообщил RMF FM неназванный европейский дипломат, предложение Еврокомиссии будет предусматривать квоты на продовольственные товары из РФ и Беларуси. Полного эмбарго в ЕС хотят избежать, опасаясь глобального колебания цен и негативного влияния на более бедные страны мира.

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Транзит российской и белорусской агропродукции по-прежнему будет разрешен, говорится в материале.

"До сих пор не существовало количественных ограничений на импорт зерна из России, в то время как такие ограничения существуют для импорта – украинского. Такое решение становилось все труднее поддерживать с моральной и политической точки зрения", – пишет RMF FM.

По данным Евростата, в 2023 году в ЕС было ввезено более 1,5 миллиона тонн зерна по сравнению с 970 тысячами тонн в 2022 году. Таким образом, проблема с российской сельскохозяйственной продукцией стала реальной.

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Напомним, в феврале парламент Латвии принял временный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси как минимум до июля 2025 года. Латвия заявила, что этот шаг направлен на разрыв экономических связей со странами-агрессорами и дополняет санкции ЕС.

Сейм Польши 8 марта принял постановление, призывающее ввести санкции на импорт российских и белорусских продуктов питания.

Темы: ЕСзерноРосcияБеларусь
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