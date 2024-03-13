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В уряді вважають, що міжнародний механізм компенсації шкоди від РФ запрацює мінімум через рік

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 13 березня 2024, 23:43

Заступниця міністра юстиції Ірина Мудра вважає, що на те, аби запрацював міжнародний механізм, створений в Гаазі для компенсації шкоди, завданої російською агресією в Україні, піде щонайменше рік.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Мудру в інтерв’ю "Голосу Америки"

Деталі: За словами Мудрої, заявки про компенсацію завданої агресією Росії шкоди можна буде реєструвати вже у квітні цього року.

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"Категорії постраждалих і категорії шкоди уже затверджені радою реєстру, і мають бути сертифіковані конференцією сторін, що буде зроблено в квітні", – пояснила вона.

Після цього, додала заступниця голови Мін’юсту, шляхом міжнародної багатосторонньої угоди – яка потребуватиме ратифікації – має бути створена компенсаційна комісія, органи управління та джерела покриття.

"Тобто це щонайменше рік, оскільки відповідні норми міжнародного права мають бути витримані. Тому сказати, що можна буде отримати компенсації завтра, на жаль, як би мені цього не хотілося, ми не можемо", – прогнозує Мудра.

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Маркіян Ключковський, виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, в інтерв'ю "ЄвроПравді" також прогнозував, що компенсаційний механізм у найкращому випадку запрацює в наступному році.

Нагадаємо, угоду про Реєстр збитків від агресії РФ ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії. У червні виконавчим директором Реєстру збитків було Маркіяна Ключковського.

Читайте також інтерв'ю з ним для "ЄвроПравди".

Теми: Росіявійна
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