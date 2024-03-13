В правительстве считают, что международный механизм компенсации ущерба от РФ заработает минимум через год

Заместитель министра юстиции Ирина Мудрая считает, что на то, чтобы заработал международный механизм, созданный в Гааге для компенсации ущерба, причиненного российской агрессией в Украине, уйдет минимум год.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой Мудрую в интервью "Голосу Америки"

Детали: По словам Мудрой, заявки о компенсации нанесенного агрессией России ущерба можно будет регистрировать уже в апреле этого года.

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"Категории пострадавших и категории ущерба уже утверждены советом реестра, и должны быть сертифицированы конференцией сторон, что будет сделано в апреле", – пояснила она.

После этого, добавила замглавы Минюста, путем международного многостороннего соглашения – которое потребует ратификации – должна быть создана компенсационная комиссия, органы управления и источники покрытия.

"То есть это минимум год, поскольку соответствующие нормы международного права должны быть выдержаны. Поэтому сказать, что можно будет получить компенсации завтра, к сожалению, как бы мне этого не хотелось, мы не можем", – прогнозирует Мудрая.

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Маркиян Ключковский, исполнительный директор Реестра убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, в интервью "ЕвроПравде" также прогнозировал, что компенсационный механизм в лучшем случае заработает в следующем году.

Напомним, соглашение о Реестре ущерба от агрессии РФ приняли в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии. В июне исполнительным директором Реестра убытков был Маркиян Ключковский.

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