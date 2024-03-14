Цієї ночі росіяни запускали кілька груп "Шахедів"

У ніч на 14 березня російські окупанти запускали кілька груп ударних безпілотників "Шахед". Повітряна тривога почалася з півдня країни, згодом поширилася на півночно-східні області.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: За інформацією повітряників, "Шахеди" рухаються через Миколаївщину курсом на Кіровоградську область.

Реклама:

На півночі країни військові також зафіксували значну активність ворожої тактичної авіації. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

О 1.27 Повітряні сили повідомили, що безпілотники продовжують рух через Кіровоградську область у північному напрямку.

Окрім цього, військові зафіксували нову групу БпЛА з півдня. Вони летять через Херсонщину в напрямку Миколаївщини.

ВІДЕО ДНЯ

О 1.55 військові оновили курс руху безпілотників:

перша група у Кіровоградській області прямує курсом на північ. Є загроза для Полтавщини.

друга група у Запорізькій області летить на Дніпропетровщину.

третя група на Миколаївщині і рухається у Кіровоградську область.

Близько 2.00 стало відомо про нову групу "Шахедів" яка рухається з південно-східного напрямку на Дніпропетровщину.

О 2.15 військові повідомили, що наразі більшість безпілотників перебуває у Дніпропетровській області.

Мешканців Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя та Кам'янського Повітряні сили просять залишатися в укриттях.

О 2.28 у Сумській та Чернігівській областях виникла загроза застосування балістичного озброєння.

О 2.54 стало відомо, що більшість "Шахедів" із Дніпропетровщини перемістилася на Полтавщину. Частина з них полетіла на Харківщину.

Окрім цього, залетіла нова група безпілотників з півдня курсом на Запорізьку область.

О 3.24 Повітряні сили повідомили про значну кількість безпілотників на Харківщині, їхній рух хаотичний.

Мапа alerts.in.ua

Кілька груп БпЛА зафіксовано на Полтавщині, вони рухаються у північному напрямку

Ще кілька груп дронів із Дніпропетровщини летять у північному напрямку.

Окрім цього, поодинокі безпілотники військові зафіксували в Чернігівській області.

О 3.45 військові повідомили, що на Харківщині триває атака безпілотників. Мешканців Харкова та Чугуєва попросили залишитись в укриттях.

З Полтавщини кілька груп БпЛА рухаються на північ.

На Чернігівщині та Сумщині Повітряні сили зафіксували рух поодиноких дронів.

О 4.21 останні кілька груп "Шахедів" перебували Сумщині.

О 5.01 пролунав відбій повітряної тривоги.