Этой ночью россияне запускали несколько групп "Шахедов"
В ночь на 14 марта российские оккупанты запускали несколько групп ударных беспилотников "Шахед". Воздушная тревога началась с юга страны, затем распространилась на северо-восточные области.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: По информации военных, "Шахеды" движутся через Николаевскую область курсом на Кировоградскую область.
На севере страны военные зафиксировали значительную активность вражеской тактической авиации. Есть угроза применения авиационных средств поражения.
В 1:27 Воздушные силы сообщили, что беспилотники продолжают движение через Кировоградскую область в северном направлении.
Кроме того, военные зафиксировали новую группу БпЛА с юга. Они летят через Херсонскую область в направлении Николаевской области.
В 1:55 военные обновили курс движения беспилотников:
- первая группа в Кировоградской области следует курсом на север. Есть угроза для Полтавщины.
- вторая группа в Запорожской области летит в Днепропетровщину.
- третья группа в Николаевской области и движется в Кировоградскую область.
Около 2.00 стало известно о новой группе "Шахедов", которая движется с юго-восточного направления на Днепропетровщину.
В 2:15 военные сообщили, что в настоящее время большинство беспилотников находится в Днепропетровской области.
Жителей Днепра, Кривого Рога, Никополя и Каменского Воздушные силы просят оставаться в укрытиях.
В 2:28 в Сумской и Черниговской областях возникла угроза применения баллистического вооружения.
В 2.54 стало известно, что большинство "Шахедов" из Днепропетровщины переместились в Полтавскую область. Часть из них улетела на Харьковщину.
Кроме того, залетела новая группа беспилотников с юга курсом на Запорожскую область.
В 3.24 Воздушные силы сообщили о значительном количестве беспилотников в Харьковской области, их движение хаотично.
- Несколько групп БПЛА зафиксировано на Полтавщине, они двигаются в северном направлении
- Еще несколько групп дронов из Днепропетровщины улетают в северном направлении.
- Кроме того, единичные беспилотники военные зафиксировали в Черниговской области.
В 3.45 военные сообщили, что в Харьковской области продолжается атака беспилотников. Жителей Харькова и Чугуева попросили остаться в укрытиях.
- С Полтавщины несколько групп БПЛА двигаются на север.
- На Черниговщине и Сумщине Воздушные силы зафиксировали движение дронов.
В 4.21 последние несколько групп "Шахедов" находились в Сумской области.
В 5.01 раздался отбой воздушной тревоги.