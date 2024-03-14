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Этой ночью россияне запускали несколько групп "Шахедов"

Алена ИвашкивЧетверг, 14 марта 2024, 01:05
Этой ночью россияне запускали несколько групп Шахедов
Скриншот alerts.in.ua

В ночь на 14 марта российские оккупанты запускали несколько групп ударных беспилотников "Шахед". Воздушная тревога началась с юга страны, затем распространилась на северо-восточные области.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: По информации военных, "Шахеды" движутся через Николаевскую область курсом на Кировоградскую область.

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На севере страны военные зафиксировали значительную активность вражеской тактической авиации. Есть угроза применения авиационных средств поражения.

В 1:27 Воздушные силы сообщили, что беспилотники продолжают движение через Кировоградскую область в северном направлении.

Кроме того, военные зафиксировали новую группу БпЛА с юга. Они летят через Херсонскую область в направлении Николаевской области.

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В 1:55 военные обновили курс движения беспилотников:

  • первая группа в Кировоградской области следует курсом на север. Есть угроза для Полтавщины.
  • вторая группа в Запорожской области летит в Днепропетровщину.
  • третья группа в Николаевской области и движется в Кировоградскую область.

Около 2.00 стало известно о новой группе "Шахедов", которая движется с юго-восточного направления на Днепропетровщину.

В 2:15 военные сообщили, что в настоящее время большинство беспилотников находится в Днепропетровской области.

Жителей Днепра, Кривого Рога, Никополя и Каменского Воздушные силы просят оставаться в укрытиях.

В 2:28 в Сумской и Черниговской областях возникла угроза применения баллистического вооружения.

В 2.54 стало известно, что большинство "Шахедов" из Днепропетровщины переместились в Полтавскую область. Часть из них улетела на Харьковщину.

Кроме того, залетела новая группа беспилотников с юга курсом на Запорожскую область.

В 3.24 Воздушные силы сообщили о значительном количестве беспилотников в Харьковской области, их движение хаотично.

Карта alerts.in.ua
Карта alerts.in.ua
  • Несколько групп БПЛА зафиксировано на Полтавщине, они двигаются в северном направлении
  • Еще несколько групп дронов из Днепропетровщины улетают в северном направлении.
  • Кроме того, единичные беспилотники военные зафиксировали в Черниговской области.

В 3.45 военные сообщили, что в Харьковской области продолжается атака беспилотников. Жителей Харькова и Чугуева попросили остаться в укрытиях.

  • С Полтавщины несколько групп БПЛА двигаются на север.
  • На Черниговщине и Сумщине Воздушные силы зафиксировали движение дронов.

В 4.21 последние несколько групп "Шахедов" находились в Сумской области.

В 5.01 раздался отбой воздушной тревоги.

Темы: беспилотникиШахедвойна
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