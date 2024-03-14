Спротив: Окупанти навчатимуть українських підлітків з окупованих територій керувати дронами

Росіяни звозять підлітків з тимчасово окупованих територій на зміну "Юнтєх" під час якої їх будуть навчати оперувати дронами.

Джерело: Центр національного спротиву (ЦНС)

Деталі: За інформацією ЦНС, на збори везуть близько 100 дітей віком 14-17 років, які перебувають у лавах "Юнармії". Сама зміна відбудеться у квітні в одному з таборів Краснодарського краю.

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У Спротиві зауважили, що 9 травня на окупованій території відбудеться посвята дітей, які вступили до "Юнармії". Вступ туди добровільно-примусовий, адже дітей змушують писати заяви аби "уникнути проблем".

До 9 травня в усіх школах на захоплених територіях Херсонщини та Запоріжжя мають створити осередки "Юнармії".

Центр національного спротиву закликає батьків приділяти більше уваги патріотичному вихованню дітей та ігнорувати ініціативи ворога. ЦНС закликає повідомляти про "інструкторів" й агітаторів окупантів за посиланням.