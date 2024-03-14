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Спротив: Оккупанты будут обучать украинских подростков с оккупированных территорий управлять дронами

Алена ИвашкивЧетверг, 14 марта 2024, 01:41
Спротив: Оккупанты будут обучать украинских подростков с оккупированных территорий управлять дронами
Фото иллюстративное: Getty images

Россияне свозят подростков с временно оккупированных территориях на смену "Юнтех" во время которой их будут учить оперировать дронами.

Источник: Центр национального сопротивления (ЦНС)

Детали: По информации ЦНС, на сборы везут около 100 детей в возрасте 14-17 лет, которые находятся в рядах "Юнармии". Сама смена состоится в апреле в одном из лагерей Краснодарского края.

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В ЦНС отметили, что 9 мая на оккупированной территории состоится посвящение детей, вступивших в "Юнармию". Вступление туда добровольно-принудительное, ведь детей заставляют писать заявления, чтобы "избежать проблем".

До 9 мая во всех школах на захваченных территориях Херсонщины и Запорожья должны создать ячейки "Юнармии".

Центр национального сопротивления призывает родителей уделять больше внимания патриотическому воспитанию детей и игнорировать инициативы врага. ЦНС призывает сообщать о "инструкторах" и агитаторах оккупантов по ссылке.

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Темы: оккупациявойна
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