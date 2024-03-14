Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Харкові пролунав вибух: ракета влучила у лісосмугу

Олена ІвашківЧетвер, 14 березня 2024, 05:14
У Харкові пролунав вибух: ракета влучила у лісосмугу
Фото ілюстраційне: Сили оброни півдня

У ніч на 14 березня у Харкові пролунав вибух.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях".

Реклама:

Доповнено о 6.25: За словами Терехова, друге за ранок влучання  сталося у лісосмузі міста поряд з нежитловими приміщеннями. За попередньою інформацією, ворог запускав ракети С-300. 

Жертв та постраждалих немає. 

Кілька будівель незначно пошкоджені.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Раніше Терехов повідомив, що в ніч на четвер у середмісті Харкова в районі приватних будинків впав безпілотник. Ніхто не постраждав.

Теми: війнаХарків
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Британія оголосила новий пакет допомоги Україні з безпілотниками і системами ППО

ГУР про стрілянину в Підмосков'ї: Це свідома провокація спецслужб Путіна

відеоУ принцеси Кейт Міддлтон виявили рак

фото, відеоСтрілянина в Підмосков'ї: 40 людей загинуло, виникла масштабна пожежа

Палата представників схвалила бюджет на $1,2 трлн для уникнення шатдауну в США

Макрон про погрози РФ відправити атомну бомбу на Париж: Здивований такою нервозністю

Усі новини...
війна
Уночі росіяни атакували Україну 36 "Шахедами", на фронті відбулося 79 боєзіткнень − Генштаб
ОВА: Ворог вночі атакував цивільну інфраструктуру Сумщини ракетами та безпілотниками
ISW попередив про небезпеку швидкого прориву російських військ
Останні новини
01:10
Керівництво "Реала" бачить у Луніні потенціал на довгі роки
00:58
Антиукраїнська партія стала третьою за популярністю у Польщі
00:10
оновленоУ Харкові пролунали вибухи
00:00
оновлюється від 22:39Повітряні сили повідомили про ударні БпЛА на території України
23:54
МЗС категорично заперечує причетність України до стрілянини підмосковному Красногорську
23:45
Новини економіки 22 березня: ворог влучив по ДніпроГЕС, Україна отримає ще $880 млн від МВФ
23:30
кіберспортNAVI у новому складі переграли росіян та вийшли на престижний турнір із Dota 2
23:15
Британія оголосила новий пакет допомоги Україні з безпілотниками і системами ППО
23:01
відеоГреблею ДніпроГЕС у Запоріжжі запустили рух легкових авто
22:38
Українські колискові, які варто співати дітям: добірка пісень
Усі новини...
Реклама: