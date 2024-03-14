У Харкові пролунав вибух: ракета влучила у лісосмугу

У ніч на 14 березня у Харкові пролунав вибух.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях".

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Доповнено о 6.25: За словами Терехова, друге за ранок влучання сталося у лісосмузі міста поряд з нежитловими приміщеннями. За попередньою інформацією, ворог запускав ракети С-300.

Жертв та постраждалих немає.

Кілька будівель незначно пошкоджені.

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