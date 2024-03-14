В Харькове раздался взрыв: ракета попала в лесополосу

В ночь на 14 марта в Харькове прогремел взрыв.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях".

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Дополнено в 6.25: По словам Терехова, второе за утро попадание произошло в лесополосе города рядом с нежилыми помещениями. По предварительной информации, враг запускал ракеты С-300.

Жертв и пострадавших нет.

Несколько зданий незначительно повреждены.

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