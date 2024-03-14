В Харькове раздался взрыв: ракета попала в лесополосу
Четверг, 14 марта 2024, 05:14
В ночь на 14 марта в Харькове прогремел взрыв.
Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов
Прямая речь Синегубова: "Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях".
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Дополнено в 6.25: По словам Терехова, второе за утро попадание произошло в лесополосе города рядом с нежилыми помещениями. По предварительной информации, враг запускал ракеты С-300.
Жертв и пострадавших нет.
Несколько зданий незначительно повреждены.
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Предыстория:
- Ранее Терехов сообщил, что в ночь на четверг в центре Харькова в районе частных домов упал беспилотник. Никто не пострадал.