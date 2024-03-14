ISW попередив про небезпеку раптового прориву російських військ
Дефіцит боєприпасів та військового обладнання, який спричинили затримки допомоги з США, може зробити нинішню лінію фронту дуже вразливою. Цим можуть скористатися російські війська для раптового прориву.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: На думку військових аналітиків, те, що Україна надає пріоритет секторам, де найбільше загрожують інтенсивні російські наступальні операції, може створити вразливі ділянки в інших місцях.
Фахівці інституту попередили, що російські війська зможуть скористатися цим для раптового і несподіваного просування вперед. Прорив може трапитися при умові, якщо поставки зброї українським військовим і надалі скорочуватимуться.
ISW зауважив, що те, що Росія зберігає ініціативу на всьому театрі бойових дій, збільшує ризики такого розвитку подій, дозволяючи російському військовому командуванню на власний розсуд збільшувати або зменшувати інтенсивність операцій на будь-якій ділянці лінії фронту.
ISW зазначає, що українські військові, ймовірно, намагаються пом'якшити проблеми, спричинені нестачею боєприпасів і визначають пріоритетні ділянки на фронті.
Але, на думку військових аналітиків, це приховує ризики для українських сил.
Німецьке видання Der Spiegel опублікувало 12 березня інтерв'ю з неназваними українськими командирами, які заявили, що майже всі українські частини і з'єднання потерпають від дефіциту боєприпасів і військового обладнання.
Видання зазначило, що українські підрозділи можуть утримувати свої нинішні позиції лише тому, що російські війська не "атакують на повну силу".
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив, що існує загроза просування російських підрозділів вглиб українських формувань на певних ділянках фронту.
Ключові висновки ISW за 13 березня:
- Дефіцит боєприпасів та іншого військового обладнання в Україні, спричинений затримками у наданні військової допомоги з боку США, може зробити нинішню лінію фронту більш вразливою, ніж це можна було б припустити з огляду на відносно повільне просування російських військ у різних секторах.
- Темпи російського просування на захід від Авдіївки останнім часом уповільнились, хоча російські війська, ймовірно, зберігають здатність активізувати наступальні операції в цьому районі в будь-який момент на власний розсуд.
- У ніч з 12 на 13 березня українські сили завдали масштабних ударів з безпілотників по об'єктах енергетичної інфраструктури та військових об'єктах на території Росії.
- Губернатор проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул заявила 13 березня, що її нещодавні зустрічі з російськими чиновниками в Росії призвели до поглиблення економічних зв'язків між Гагаузією і Росією, які Кремль, ймовірно, сподівається використати в рамках своїх ширших зусиль з дестабілізації Молдови і недопущення вступу Молдови до ЄС.
- Російські джерела стверджують, що російські війська відбили ще одне обмежене вторгнення російських проукраїнських сил "Добровольчого російського корпусу" (РДК), "Легіону свободи Росії" (ЛСР) і "Сибірського батальйону" в Бєлгородській і Курській областях в ніч на 12 березня і вранці 13 березня.
- Російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Авдіївки на тлі позиційних боїв по всій лінії фронту 13 березня.
- Російська влада продовжує спроби цензурування протестів дружин і матерів мобілізованих солдатів напередодні президентських виборів у Росії.