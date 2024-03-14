ISW предупредил об опасности внезапного прорыва российских войск

Дефицит боеприпасов и военного оборудования, который вызвали задержки помощи из США, может сделать нынешнюю линию фронта очень уязвимой. Этим могут воспользоваться российские войска для внезапного и неожиданного прорыва.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По мнению военных аналитиков, то, что Украина предоставляет приоритет секторам, где больше всего угрожают интенсивные российские наступательные операции, может создать уязвимые участки в других местах.

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Специалисты института предупредили, что российские войска смогут воспользоваться этим для внезапного и неожиданного продвижения вперед. Прорыв может случиться при условии, если поставки оружия украинским военным и в дальнейшем будут сокращаться.

ISW отметил, что то, что Россия сохраняет инициативу на всем театре боевых действий, увеличивает риски такого развития событий, позволяя российскому военному командованию по своему усмотрению увеличивать или уменьшать интенсивность операций на любом участке линии фронта.

ISW отмечает, что украинские военные, вероятно, пытаются смягчить проблемы, вызванные нехваткой боеприпасов и определяют приоритетные участки на фронте.

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Но, по мнению военных аналитиков, это скрывает риски для украинских сил.

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало 12 марта интервью с неназванными украинскими командирами, которые заявили, что почти все украинские части и соединения страдают от дефицита боеприпасов и военного оборудования.

Издание отметило, что украинские подразделения могут удерживать свои нынешние позиции только потому, что российские войска не "атакуют в полную силу".

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил, что существует угроза продвижения российских подразделений вглубь украинских формирований на определенных участках фронта.

Ключевые выводы ISW за 13 марта: