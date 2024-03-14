Уночі росіяни атакували Україну 36 "Шахедами", на фронті відбулося 79 боєзіткнень − Генштаб

Російські окупанти за минулу добу завдали 2 ракетних та 64 авіаційних удари, 93 рази били по позиціях українських військ та населених пунктах з реактивних систем залпового вогню, вночі мирних мешканців атакували 36 "Шахедами", 22 з яких вдалося знищити.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 14 березня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Вільне, Велика Писарівка, Попівка, Олександрівка Сумської області; Вовчанськ Харківської області; Надія, Білогорівка Луганської області; Предтечине, Часів Яр, Нью-Йорк, Дружба, Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Максимільянівка, Новомихайлівка, Водяне, Максимівка, Нескучне, Старомайорське Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

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Під артилерійським вогнем були близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей".

Деталі: Протягом минулої доби на фронті відбулося 79 бойових зіткнень.

Зокрема, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку захисники відбили 4 атаки окупантів в районах населених пунктів Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

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На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак росіян в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка та Верхньокам’янське Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки окупантів в районах східніше Часового Яру, Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку захисники відбили 20 атак росіян в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та південніше Золотої Ниви Донецької області, де росіяни 29 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку окупанти 7 разів атакував позиції українських захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра − протягом минулої доби загарбники здійснили 2 безуспішні штурми позицій українських військ.

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу росіян. ППО знищила одну ракету. А підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу окупантів.