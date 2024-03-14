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Ночью россияне атаковали Украину 36 "Шахедами", на фронте произошло 79 боестолкновений − Генштаб

Ирина БалачукЧетверг, 14 марта 2024, 07:56
Ночью россияне атаковали Украину 36 Шахедами, на фронте произошло 79 боестолкновений − Генштаб
Сбитый "Шахед". Фото иллюстративное из Telegram Сергея Наева

Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли 2 ракетных и 64 авиационных удара, 93 раза били по позициям украинских войск и населенным пунктам из реактивных систем залпового огня, ночью мирных жителей атаковали 36 "Шахедами", 22 из которых удалось уничтожить.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 14 марта в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Вольное, Большая Писаревка, Поповка, Александровка Сумской области; Волчанск Харьковской области; Надежда, Белогоровка Луганской области; Предтечино, Часов Яр, Нью-Йорк, Дружба, Александрополь, Керамик, Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Максимильяновка, Новомихайловка, Водяное, Максимовка, Нескучное, Старомайорское Донецкой области; Роботино, Малая Токмачка Запорожской области.

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Под артиллерийским огнем были около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей".

Детали: За прошедшие сутки на фронте произошло 79 боевых столкновений.

В частности, в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении защитники отбили 4 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

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На Лиманском направлении украинские воины отбили 11 атак россиян в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка и Верхнекаменское Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 3 атаки оккупантов в районах восточнее Часового Яра, Богдановки и Клещеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники отбили 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и южнее Золотой Нивы Донецкой области, где россияне 29 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении оккупанты 7 раз атаковали позиции украинских защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении оккупанты не отказываются от намерения выбить подразделения ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра − за прошедшие сутки захватчики совершили 2 безуспешных штурма позиций украинских войск.

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава россиян. ПВО уничтожила одну ракету. А подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава оккупантов.

Темы: Донецкая областьШахедвойнаГенштаб
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