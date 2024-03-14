Під Харковом ледь не згоріло село: пожежу гасили 13 годин. Паліїв трави просять схаменутися

Ціле село у передмісті Харкова напередодні опинилось під загрозою через велику пожежу сухої трави.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Повідомляється, що вечері 13 березня на околиці села Слобідське Харківського району загорілася суха трава. Через вітряну погоду полум’я швидко розповсюдилося на велику площу. Мешканці забили на сполох тільки тоді, коли вогонь почав підходити до меж людських поселень.

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На момент прибуття рятувальників загальна площа пожежі вже досягла 7 гектарів. На її ліквідацію і порятунок села направили понад 50 рятувальників і 10 автоцистерн.

Погасити пожежу було складно через сильні пориви вітру, заболочену місцевість та велику масу густої сухої рослинності й чагарників. Понад 13 годин знадобилося рятувальникам на її ліквідацію.

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Загалом минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи 91 раз виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах.

Дослівно: "1️00 гектарів згорілої харківської землі за добу… Це злочин, який коять самі люди, спалюючи своє ж довкілля.

Вони гадають, що вогонь допоможе їм навести лад на своїх присадибних ділянках та навколо них. Проте не усвідомлюють, що тим самим вони гірше за ворога завдають непоправної шкоди природі, вбиваючи флору і фауну.

Люди, схаменіться. Не допомагайте російським загарбникам нищити нашу землю. Бережіть наші екосистеми від пожеж".

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