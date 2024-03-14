Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Под Харьковом едва не сгорело село: пожар тушили 13 часов. Поджигателей травы просят опомниться

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 марта 2024, 11:44
Под Харьковом едва не сгорело село: пожар тушили 13 часов. Поджигателей травы просят опомниться
фото ГСЧС

Целое село в пригороде Харькова накануне оказалось под угрозой из-за крупного пожара сухой травы.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Сообщается, что вечером 13 марта на окраине села Слободское Харьковского района загорелась сухая трава. Из-за ветреной погоды пламя быстро распространилось на большую площадь. Жители забили тревогу только тогда, когда огонь начал подходить к границам домов.

Реклама:

На момент прибытия спасателей общая площадь пожара уже достигла 7 гектаров. На его ликвидацию и спасение села направили более 50 спасателей и 10 автоцистерн.

Потушить пожар было сложно из-за сильных порывов ветра, заболоченной местности и большой массы густой сухой растительности и кустарников. Более 13 часов понадобилось спасателям на его ликвидацию.

ВИДЕО ДНЯ
 
 

Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения 91 раз выезжали на тушение пожаров в природных экосистемах.

Дословно: "1️00 гектаров сгоревшей харьковской земли за сутки... Это преступление, которое совершают сами люди, сжигая свою же окружающую среду.

Они думают, что огонь поможет им навести порядок на своих приусадебных участках и вокруг них. Однако не осознают, что тем самым они хуже врага наносят непоправимый вред природе, убивая флору и фауну.

Люди, опомнитесь. Не помогайте российским захватчикам уничтожать нашу землю. Берегите наши экосистемы от пожаров".

Читайте также: 4 мифа о сжигании травы весной, которые развеивает ПРООН

Темы: пожарХарьковская областьГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Войска РФ атакуют энергосистему Украины, чтобы подорвать оборонную промышленность – ISW

Великобритания объявила новый пакет помощи Украине с беспилотниками и системами ПВО

ГУР о стрельбе в Подмосковье: Это сознательная провокация спецслужб Путина

видеоУ принцессы Кейт Миддлтон обнаружили рак

фото, видеоСтрельба в Подмосковье: 40 человек погибли, возник масштабный пожар

Палата представителей одобрила бюджет на $1,2 трлн во избежание шатдауна в США

Все новости...
пожар
В Кривом Роге в результате российской атаки загорелась многоэтажка, есть погибшие
Под Петербургом масштабный пожар, закрывали аэропорт, власти заявили о беспилотнике
Осокорки в огне. Почему киевляне борются за клочок дикой природы на границе столицы
Последние новости
06:22
Войска РФ атакуют энергосистему Украины, чтобы подорвать оборонную промышленность – ISW
05:28
видеоХерсонская ОВА показала, как морпехи уничтожают врага и его технику в Крынках
04:22
На ВОТ Запорожской области россияне завезли врачей из Удмуртии – сопротивление
03:26
фото, видеоВ России горит еще один НПЗ – соцсети
02:48
Враг атаковал Сумщину КАБами, дронами, минами и НАР
01:54
Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеской баллистики
01:30
Пока Конгресс медлит, Путин использует каждую минуту для ударов по Украине – Белый дом
01:10
Руководство "Реала" видит в Лунине потенциал на долгие годы
00:58
Антиукраинская партия стала третьей по популярности в Польше
00:10
ОбновленоВ Харькове прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: