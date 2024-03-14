Под Харьковом едва не сгорело село: пожар тушили 13 часов. Поджигателей травы просят опомниться

Целое село в пригороде Харькова накануне оказалось под угрозой из-за крупного пожара сухой травы.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Сообщается, что вечером 13 марта на окраине села Слободское Харьковского района загорелась сухая трава. Из-за ветреной погоды пламя быстро распространилось на большую площадь. Жители забили тревогу только тогда, когда огонь начал подходить к границам домов.

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На момент прибытия спасателей общая площадь пожара уже достигла 7 гектаров. На его ликвидацию и спасение села направили более 50 спасателей и 10 автоцистерн.

Потушить пожар было сложно из-за сильных порывов ветра, заболоченной местности и большой массы густой сухой растительности и кустарников. Более 13 часов понадобилось спасателям на его ликвидацию.

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Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения 91 раз выезжали на тушение пожаров в природных экосистемах.

Дословно: "1️00 гектаров сгоревшей харьковской земли за сутки... Это преступление, которое совершают сами люди, сжигая свою же окружающую среду.

Они думают, что огонь поможет им навести порядок на своих приусадебных участках и вокруг них. Однако не осознают, что тем самым они хуже врага наносят непоправимый вред природе, убивая флору и фауну.

Люди, опомнитесь. Не помогайте российским захватчикам уничтожать нашу землю. Берегите наши экосистемы от пожаров".

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