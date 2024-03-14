В Україні поступово теплішатиме, повітря прогріється до +10

У п'ятницю, 15 березня, у південній частині України, східних і більшості центральних областей невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом, на решті території без суттєвих опадів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Уночі та вранці в західних областях у п'ятницю місцями туман. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на узбережжі морів 1-6° тепла; вдень 4-9° тепла, на заході та півдні України 7-12°.

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У Києві в п'ятницю без суттєвих опадів. Температура вночі близько 0°, удень 6-8° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 15 березня найвища температура вдень була 16,5° у 2011 р., найнижча вночі -18,7° у 1942 р.

У суботу, 16 березня, у південних, центральних, вночі і східних областях України подекуди невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом, на решті території без суттєвих опадів.

ВІДЕО ДНЯ

На Правобережжі вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

У Києві в суботу без суттєвих опадів. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 7-9° тепла.