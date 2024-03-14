В Украине постепенно будет теплеть, воздух прогреется до +10

В пятницу, 15 марта, в южной части Украины, восточных и большинстве центральных областей небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Ночью и утром в западных областях в пятницу местами туман. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на побережье морей 1-6° тепла; днем 4-9° тепла, на западе и юге Украины 7-12°.

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В Киеве в пятницу без существенных осадков. Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 15 марта самая высокая температура днем была 16,5° в 2011 г., самая низкая ночью -18,7° в 1942 г.

В субботу, 16 марта, в южных, центральных, ночью и восточных областях Украины местами небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

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На Правобережье ночью и утром местами туман. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12°.

В Киеве в субботу без существенных осадков. Температура ночью 2-4° тепла, днем 7-9° тепла.