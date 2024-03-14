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Спецпідорозділ ГУР знищив ворожий "Муром-м" і вантажівки окупантів

Альона Мазуренко Четвер, 14 березня 2024, 12:05
Спецпідорозділ ГУР знищив ворожий Муром-м і вантажівки окупантів
скриншот

Спецпідрозділ Головного управління розвідки "КАБУЛ 9 знищив ворожий комплекс відеоспостереження "Муром-м" та спалив 2 вантажних автомобілі та позашляховик російських загарбників.

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: "Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "КАБУЛ 9" продовжує виявляти та знищувати російських окупантів у Запорізькій області.

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На відео ― результати одного дня роботи спецпідрозділу: розвідники виявили та спалили 2 вантажних автомобілі та позашляховик російських загарбників, а також ворожий комплекс відеоспостереження "Муром-м".

Теми: розвідкавійна
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