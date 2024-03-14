Спецподразделение ГУР уничтожило вражеский "Муром-м" и грузовики оккупантов

Спецподразделение Главного управления разведки "КАБУЛ 9 уничтожило вражеский комплекс видеонаблюдения "Муром-м" и сожгло 2 грузовых автомобиля и внедорожник российских захватчиков.

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: "Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "КАБУЛ 9" продолжает выявлять и уничтожать российских оккупантов в Запорожской области.

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На видео - результаты одного дня работы спецподразделения: разведчики обнаружили и сожгли 2 грузовых автомобиля и внедорожник российских захватчиков, а также вражеский комплекс видеонаблюдения "Муром-м".