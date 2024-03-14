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Росія уповільнила наступ на Донеччині, окупанти відновлюють сили — британська розвідка

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 14 березня 2024, 12:19
Росія уповільнила наступ на Донеччині, окупанти відновлюють сили — британська розвідка
Українські солдати в Донецькій області, ілюстративне фото: Getty Images

Розвідка Великої Британії зафіксувала сповільнення просування російських окупаційних військ в Донецькій області. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони за 14 березня

Деталі: Згідно з повідомленням, окупанти продовжують наступати на кількох ділянках лінії фронту, зосередивши свої операції на захід від Авдіївки та Мар'їнки Донецької області. На ці напрямки припадає 60% повідомлень про російські атаки за останні чотири тижні.

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Однак, як зазначили у розвідці, середня кількість повідомлень про щотижневі атаки РФ зменшилася на 60% з кінця лютого 2024 року, коли середньотижневий показник сягав 600 атак.

Росія захопила Авдіївку та кілька сіл на захід від міста в лютому, але відтоді просування сповільнилося.

"Дуже ймовірно, що загальна ситуація буде складною для українських сил протягом наступних тижнів, оскільки Росія продовжуватиме відновлювати сили і здійснювати атаки на пріоритетних напрямках", – йдеться в повідомленні.

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Раніше розвідка Великої Британії зазначала, що Сили оборони України почали прискорено зводити оборонні позиції на кількох ділянках фронту.

Також британська розвідка попереджала, що РФ може готувати депортацію українців з окупованих територій.

Теми: РосіяВелика БританіярозвідкаДонецька область
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