Россия замедлила наступление в Донецкой области, оккупанты восстанавливают силы - британская разведка

Разведка Великобритании зафиксировала замедление продвижения российских оккупационных войск в Донецкой области.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны за 14 марта

Детали: Согласно сообщению, оккупанты продолжают наступать на нескольких участках линии фронта, сосредоточив свои операции к западу от Авдеевки и Марьинки Донецкой области. На эти направления приходится 60% сообщений о российских атаках за последние четыре недели.

Реклама:

Однако, как отметили в разведке, среднее количество сообщений о еженедельных атаках РФ уменьшилось на 60% с конца февраля 2024 года, когда средненедельный показатель достигал 600 атак.

Россия захватила Авдеевку и несколько сел к западу от города в феврале, но с тех пор продвижение замедлилось.

"Очень вероятно, что общая ситуация будет сложной для украинских сил в течение следующих недель, поскольку Россия будет продолжать восстанавливать силы и осуществлять атаки на приоритетных направлениях", - говорится в сообщении.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее разведка Великобритании отмечала, что Силы обороны Украины начали ускоренно возводить оборонительные позиции на нескольких участках фронта.

Также британская разведка предупреждала, что РФ может готовить депортацию украинцев с оккупированных территорий.





