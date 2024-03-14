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Россия замедлила наступление в Донецкой области, оккупанты восстанавливают силы - британская разведка

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 14 марта 2024, 12:19
Россия замедлила наступление в Донецкой области, оккупанты восстанавливают силы - британская разведка
Украинские солдаты в Донецкой области, иллюстративное фото: Getty Images

Разведка Великобритании зафиксировала замедление продвижения российских оккупационных войск в Донецкой области. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны за 14 марта

Детали: Согласно сообщению, оккупанты продолжают наступать на нескольких участках линии фронта, сосредоточив свои операции к западу от Авдеевки и Марьинки Донецкой области. На эти направления приходится 60% сообщений о российских атаках за последние четыре недели.

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Однако, как отметили в разведке, среднее количество сообщений о еженедельных атаках РФ уменьшилось на 60% с конца февраля 2024 года, когда средненедельный показатель достигал 600 атак.

Россия захватила Авдеевку и несколько сел к западу от города в феврале, но с тех пор продвижение замедлилось.

"Очень вероятно, что общая ситуация будет сложной для украинских сил в течение следующих недель, поскольку Россия будет продолжать восстанавливать силы и осуществлять атаки на приоритетных направлениях", - говорится в сообщении.

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Ранее разведка Великобритании отмечала, что Силы обороны Украины начали ускоренно возводить оборонительные позиции на нескольких участках фронта.

Также британская разведка предупреждала, что РФ может готовить депортацию украинцев с оккупированных территорий.



Темы: РосcияВеликобританияразведкаДонецкая область
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