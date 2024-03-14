Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський привітав українців із Днем добровольця

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 березня 2024, 12:20
Зеленський привітав українців із Днем добровольця
Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем добровольця та вшанував пам'ять усіх, хто віддав життя заради України.

Джерело: глава держави в соцмережах

Пряма мова: "Сьогодні – День українського добровольця. День тих, хто у вирішальний для України час зробив свій вибір – вибір на користь захисту нашої держави та людей.

Реклама:

Велика шана всім українцям та українкам, чия сміливість зберігає національну незалежність!

Хай буде світлою й вічною пам’ять про всіх наших людей, які віддали своє життя заради України".

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Зеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Війська РФ атакують енергосистему України, щоб підірвати оборонну промисловість – ISW

Поки Конгрес зволікає, Путін використовує кожну хвилину для ударів по Україні – Білий дім

Британія оголосила новий пакет допомоги Україні з безпілотниками і системами ППО

ГУР про стрілянину в Підмосков'ї: Це свідома провокація спецслужб Путіна

відеоУ принцеси Кейт Міддлтон виявили рак

фото, відеоСтрілянина в Підмосков'ї: 60 людей загинуло, виникла масштабна пожежа

Усі новини...
Зеленський
Зеленський провів наради щодо вступу в ЄС та американського напрямку політики
Зеленський подякував США за нову допомогу на 300 млн на тлі суперечок у Конгресі
Зеленський анонсував збільшення чисельності прикордонних військ
Останні новини
07:48
Росіяни втратили ще 1050 вояк і 12 танків
07:34
Сили оборони завдала ударів по 15 районах зосередження ворога – зведення
06:22
Війська РФ атакують енергосистему України, щоб підірвати оборонну промисловість – ISW
05:28
відеоХерсонська ОВА показала, як морпіхи знищують ворога і його техніку в Кринках
04:22
На ТОТ Запорізької області росіяни завезли лікарів з Удмуртії – спротив
03:26
фото, відеоУ Росії горить ще один НПЗ – соцмережі
02:48
Ворог атакував Сумщину КАБами, дронами, мінами і НАР
01:54
Повітряні сили попереджали про загрозу ворожої балістики
01:30
Поки Конгрес зволікає, Путін використовує кожну хвилину для ударів по Україні – Білий дім
01:10
Керівництво "Реала" бачить у Луніні потенціал на довгі роки
Усі новини...
Реклама: