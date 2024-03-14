Зеленський привітав українців із Днем добровольця
Четвер, 14 березня 2024, 12:20
Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем добровольця та вшанував пам'ять усіх, хто віддав життя заради України.
Джерело: глава держави в соцмережах
Пряма мова: "Сьогодні – День українського добровольця. День тих, хто у вирішальний для України час зробив свій вибір – вибір на користь захисту нашої держави та людей.
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Велика шана всім українцям та українкам, чия сміливість зберігає національну незалежність!
Хай буде світлою й вічною пам’ять про всіх наших людей, які віддали своє життя заради України".
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