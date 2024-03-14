Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем добровольца и почтил память всех, кто отдал жизнь ради Украины.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Сегодня - День украинского добровольца. День тех, кто в решающее для Украины время сделал свой выбор - выбор в пользу защиты нашего государства и людей.

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Большое уважение всем украинцам и украинкам, чья смелость сохраняет национальную независимость!

Пусть будет светлой и вечной память обо всех наших людях, которые отдали свою жизнь ради Украины".