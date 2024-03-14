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Київ і Брюссель хочуть почати переговори про вступ не пізніше червня

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 14 березня 2024, 12:23
Київ і Брюссель хочуть почати переговори про вступ не пізніше червня
Фото: Getty Images

І українська сторона, і Брюссель працюють над тим, щоб офіційне відкриття переговорів про вступ України до ЄС відбулося не пізніше кінця червня – коли головування у Раді ЄС завершить Бельгія і почнеться піврічне головування Угорщини.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: За словами високопосадовця ЄС, що спілкувався на умовах анонімності, щодо термінів скликання міжурядової конференції для запуску переговорів про вступ є два сценарії. Один з них – якщо переговорну рамку затвердять у березні, але його вважають малоймовірним.

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"Більш реальний (сценарій) – що міжурядова конференція відбудеться в червні, після європейських виборів", – зазначив співрозмовник.

Українська віцепрем’єрка Ольга Стефанішина у коментарі "ЄвроПравді" також наголосила, що переговори про вступ України мають офіційно розпочатися в першій половині року, тобто до завершення головування Бельгії в ЄС. 

"Ми розраховуємо, що затвердження переговорної рамки та початок переговорів про вступ України відбудуться в рамках бельгійського головування, відповідно до досягнутих домовленостей", – сказала вона.

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Прив’язка до кінця червня як до граничної дати – не випадкова, адже з 1 липня у ЄС починається головування Угорщини.

У Брюсселі вважають, що і сама Угорщина не хоче, щоб питання відклалося на період її головування: у Орбана може не виявитися способів загальмувати скликання конференції та відкласти відкриття переговорів з Україною аж на 2025 рік, тому що він не має союзників у цьому питанні, а проведення такої події під головуванням Угорщини може виглядати для Будапешта як політичне приниження. 

Детальніше на цю тему – у статті "Києву готують албанський шлях до ЄС".

Теми: КиївЄС
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