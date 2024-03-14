Киев и Брюссель хотят начать переговоры о вступлении не позднее июня

И украинская сторона, и Брюссель работают над тем, чтобы официальное открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС состоялось не позднее конца июня - когда председательство в Совете ЕС завершит Бельгия и начнется полугодовое председательство Венгрии.

Источник: "Европейская правда"

Детали: По словам высокопоставленного чиновника ЕС, который общался на условиях анонимности, относительно сроков созыва межправительственной конференции для запуска переговоров о вступлении есть два сценария. Один из них - если переговорную рамку утвердят в марте, но его считают маловероятным.

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"Более реальный (сценарий) - что межправительственная конференция состоится в июне, после европейских выборов", - отметил собеседник.

Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина в комментарии "ЕвроПравде" также отметила, что переговоры о вступлении Украины должны официально начаться в первой половине года, то есть до завершения председательства Бельгии в ЕС.

"Мы рассчитываем, что утверждение переговорной рамки и начало переговоров о вступлении Украины состоятся в рамках бельгийского председательства, в соответствии с достигнутыми договоренностями", – сказала она.

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Привязка к концу июня как к предельной дате – не случайна, ведь с 1 июля в ЕС начинается председательство Венгрии.

В Брюсселе считают, что и сама Венгрия не хочет, чтобы вопрос отложился на период ее председательства: у Орбана может не оказаться способов затормозить созыв конференции и отложить открытие переговоров с Украиной аж на 2025 год, потому что он не имеет союзников в этом вопросе, а проведение такого события под председательством Венгрии может выглядеть для Будапешта как политическое унижение.

Подробнее на эту тему – в статье "Киеву готовят албанский путь в ЕС".