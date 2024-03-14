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З тимчасово окупованих територій повернули ще трьох дітей

Анастасія ПроцЧетвер, 14 березня 2024, 12:46
З тимчасово окупованих територій повернули ще трьох дітей
Ілюстративне фото: Getty Images

Україна повернула на підконтрольну територію Херсонщини опікунську родину, в якій виховуються 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "На підконтрольну Україні територію повернули опікунську родину, в якій виховуються 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

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Два хлопчики та дівчинка, віком від 11 до 17 років".

Деталі: Повідомляється, що дітей змушували відвідувати російську школу. За відмову матері погрожували забрати дітей.

За словами очільника Херсонської ОВА, через тиск і переслідування росіян, родина майже не виходила з дому і жила в постійному стресі.

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Наразі матір з дітьми знаходяться у безпечному місці, де отримують необхідну медичну та психологічну допомогу, а також пройдуть реабілітацію.

Також Прокудін подякував Save Ukraine за роботу. Каже, з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію  вдалось повернути 38 дітей із Херсонської області.

Теми: Херсонська областьдітиокупація
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