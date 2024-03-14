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С временно оккупированных территорий вернули еще троих детей

Анастасия ПроцЧетверг, 14 марта 2024, 12:46
С временно оккупированных территорий вернули еще троих детей
Иллюстративное фото: Getty Images

Украина вернула на подконтрольную территорию Херсонщины опекунскую семью, в которой воспитываются 3 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. 

Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "На подконтрольную Украине территорию вернули опекунскую семью, в которой воспитываются 3 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. 

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Два мальчика и девочка, в возрасте от 11 до 17 лет".

Детали: Сообщается, что детей заставляли посещать российскую школу. За отказ матери угрожали забрать детей.

По словам главы Херсонской ОГА, из-за давления и преследования россиян, семья почти не выходила из дома и жила в постоянном стрессе.

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Сейчас мать с детьми находятся в безопасном месте, где получают необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также пройдут реабилитацию.

Также Прокудин поблагодарил Save Ukraine за работу. Говорит, с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 38 детей из Херсонской области.

Темы: Херсонская областьдетиоккупация
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