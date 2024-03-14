У Фінляндії затримали трьох підозрюваних у відмиванні грошей Міноборони

У Фінляндії детективи НАБУ, САП та співробітники Національного бюро розслідувань кримінальної поліції Фінляндської Республіки затримали трьох людей, яких підозрюють у розкраданні грошей Міністерства оборони України, виділених на закупівлю 5 тисяч бронежилетів для ЗСУ.

Джерело: НАБУ

Дослівно: "11 березня 2024 року на території Фінляндської республіки затримано трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів Міністерства оборони України під час закупівлі засобів індивідуального захисту на суму 5,7 млн євро. На нерухомість одного із затриманих, громадянина Фінляндії, накладено арешт".

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Фото: НАБУ

Деталі: Повідомляється, що серед затриманих — представник приватної компанії, яка не доставила Міноборони 50% від закуплених та повністю оплачених бронежилетів.

За даними слідства, замість 5 тисяч бронежилетів для Сил оборони, частину цих грошей зловмисники витратили на купівлю елітних автівок та об’єкта нерухомості.

Фото: НАБУ

В НАБУ пишуть, що зібрані докази детективи використають у власному кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами Міноборони при закупівлі бронежилетів.