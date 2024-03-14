В Финляндии задержали трех подозреваемых в отмывании денег Минобороны

В Финляндии детективы НАБУ, САП и сотрудники Национального бюро расследований криминальной полиции Финляндской Республики задержали трех человек, которых подозревают в хищении денег Министерства обороны Украины, выделенных на закупку 5 тысяч бронежилетов для ВСУ.

Источник: НАБУ

Дословно: "11 марта 2024 года на территории Финляндской республики задержаны три человека по подозрению в отмывании средств Министерства обороны Украины при закупке средств индивидуальной защиты на сумму 5,7 млн евро. На недвижимость одного из задержанных, гражданина Финляндии, наложен арест".

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Фото: НАБУ

Детали: Сообщается, что среди задержанных - представитель частной компании, которая не доставила Минобороны 50% от закупленных и полностью оплаченных бронежилетов.

По данным следствия, вместо 5 тысяч бронежилетов для Сил обороны, часть этих денег злоумышленники потратили на покупку элитных автомобилей и объекта недвижимости.

Фото: НАБУ

В НАБУ пишут, что собранные доказательства детективы используют в собственном уголовном производстве по факту завладения средствами Минобороны при закупке бронежилетов.

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