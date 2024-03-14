ССО завадили спробі ворога замінувати підходи до Дніпра на Херсонщині
Четвер, 14 березня 2024, 13:33
Сили спецоперацій ЗСУ завадили спробі російських окупантів замінувати підходи до річки Дніпро в Херсонській області.
Джерело: пресслужба ССО
Деталі: Повідомляється, що оператори 73-го морського центру ССО під час ведення аеророзвідки на Південному напрямку виявили ворожий автомобіль з лафетом і два човни.
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Також на місці перебував особовий склад противника. Було встановлено, що росіяни планували вихід, щоб замінувати водойми в одному з населених пунктів.
По ворожих цілях було оперативно завдано вогневого ураження ударними безпілотними системами.
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Повідомляється, що в результаті влучної роботи операторів ССО техніку противника було знищено.