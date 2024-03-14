Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ССО завадили спробі ворога замінувати підходи до Дніпра на Херсонщині

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 березня 2024, 13:33
ССО завадили спробі ворога замінувати підходи до Дніпра на Херсонщині
боєць Сил спецоперацій. ілюстративне фото ССО

Сили спецоперацій ЗСУ завадили спробі російських окупантів замінувати підходи до річки Дніпро в Херсонській області.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Повідомляється, що оператори 73-го морського центру ССО під час ведення аеророзвідки на Південному напрямку виявили ворожий автомобіль з лафетом і два човни.

Реклама:

Також на місці перебував особовий склад противника. Було встановлено, що росіяни планували вихід, щоб замінувати водойми в одному з населених пунктів.

По ворожих цілях було оперативно завдано вогневого ураження ударними безпілотними системами.

ВІДЕО ДНЯ

Повідомляється, що в результаті влучної роботи операторів ССО техніку противника було знищено.

Теми: ССОХерсонська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Окупанти атакували Україну 34 "Шахедами", майже усі збиті

Війська РФ атакують енергосистему України, щоб підірвати оборонну промисловість – ISW

Поки Конгрес зволікає, Путін використовує кожну хвилину для ударів по Україні – Білий дім

Британія оголосила новий пакет допомоги Україні з безпілотниками і системами ППО

ГУР про стрілянину в Підмосков'ї: Це свідома провокація спецслужб Путіна

відеоУ принцеси Кейт Міддлтон виявили рак

Усі новини...
ССО
HIMARS знищив новітній російський комплекс РЕБ "Палантин"
Снайпер ССО збив безпілотник окупантів
ССО показали результати роботи на півдні: у ворога мінус бліндаж та техніка
Останні новини
08:41
фотоХарків: росіяни повторно вдарили під час гасіння пожежі, постраждали рятувальники
08:32
Cенат США не встиг ухвалити бюджет до крайнього терміну, але має невдовзі проголосувати
08:17
Окупанти атакували Україну 34 "Шахедами", майже усі збиті
07:48
Росіяни втратили ще 1050 вояк і 12 танків
07:34
Сили оборони завдала ударів по 15 районах зосередження ворога – зведення
06:22
Війська РФ атакують енергосистему України, щоб підірвати оборонну промисловість – ISW
05:28
відеоХерсонська ОВА показала, як морпіхи знищують ворога і його техніку в Кринках
04:22
На ТОТ Запорізької області росіяни завезли лікарів з Удмуртії – спротив
03:26
фото, відеоУ Росії горить ще один НПЗ – соцмережі
02:48
Ворог атакував Сумщину КАБами, дронами, мінами і НАР
Усі новини...
Реклама: