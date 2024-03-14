ССО помешали попытке врага заминировать подходы к Днепру на Херсонщине
Четверг, 14 марта 2024, 13:33
Силы спецопераций ВСУ помешали попытке российских оккупантов заминировать подходы к реке Днепр в Херсонской области.
Источник: пресс-служба ССО
Детали: Сообщается, что операторы 73-го морского центра ССО во время ведения аэроразведки на Южном направлении обнаружили вражеский автомобиль с лафетом и две лодки.
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Также на месте находился личный состав противника. Было установлено, что россияне планировали выход, чтобы заминировать водоемы в одном из населенных пунктов.
По вражеским целям было оперативно нанесено огневое поражение ударными беспилотными системами.
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Сообщается, что в результате точной работы операторов ССО техника противника была уничтожена.