ССО помешали попытке врага заминировать подходы к Днепру на Херсонщине

Силы спецопераций ВСУ помешали попытке российских оккупантов заминировать подходы к реке Днепр в Херсонской области.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Сообщается, что операторы 73-го морского центра ССО во время ведения аэроразведки на Южном направлении обнаружили вражеский автомобиль с лафетом и две лодки.

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Также на месте находился личный состав противника. Было установлено, что россияне планировали выход, чтобы заминировать водоемы в одном из населенных пунктов.

По вражеским целям было оперативно нанесено огневое поражение ударными беспилотными системами.

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Сообщается, что в результате точной работы операторов ССО техника противника была уничтожена.