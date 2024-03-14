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Окупанти атакували Нікополь: поранено п’ятьох людей, серед них 7-річна дитина

Анастасія ПроцЧетвер, 14 березня 2024, 14:02
Окупанти атакували Нікополь: поранено п’ятьох людей, серед них 7-річна дитина
Наслідки обстрілу в Нікополі. Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

14 березня армія РФ обстріляла з артилерії місто Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали 5 людей. Серед них: 7-річний хлопчик, 43-річний чоловік, 73-річна жінка та дві місцеві мешканки 74 років.

Джерело: Дніпропетровська обласна прокуратура, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Дослівно: "За даними слідства, 14 березня 2024 року військові РФ обстріляли з артилерії місто Нікополь".

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Наслідки обстрілу Нікополя
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Деталі: Повідомляється, що постраждали 7-річний хлопчик, 43-річний чоловік, 73-річна жінка та дві місцеві мешканки 74 років. Дитина та одна поранена 73 років госпіталізовані. 

 
Наслідки обстрілу Нікополя
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Також пошкоджені кілька багатоповерхівок та міська інфраструктура.

 
Наслідки обстрілу Нікополя
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Наразі правоохоронці фіксують наслідки обстрілу.

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Теми: Нікопольобстріл
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