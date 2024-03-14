Окупанти атакували Нікополь: поранено п’ятьох людей, серед них 7-річна дитина
Четвер, 14 березня 2024, 14:02
14 березня армія РФ обстріляла з артилерії місто Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали 5 людей. Серед них: 7-річний хлопчик, 43-річний чоловік, 73-річна жінка та дві місцеві мешканки 74 років.
Джерело: Дніпропетровська обласна прокуратура, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Дослівно: "За даними слідства, 14 березня 2024 року військові РФ обстріляли з артилерії місто Нікополь".
Реклама:
Деталі: Повідомляється, що постраждали 7-річний хлопчик, 43-річний чоловік, 73-річна жінка та дві місцеві мешканки 74 років. Дитина та одна поранена 73 років госпіталізовані.
Також пошкоджені кілька багатоповерхівок та міська інфраструктура.
Наразі правоохоронці фіксують наслідки обстрілу.
ВІДЕО ДНЯ