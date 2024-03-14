Оккупанты атаковали Никополь: ранены пять человек, среди них 7-летний ребенок

14 марта армия РФ обстреляла из артиллерии город Никополь Днепропетровской области, в результате чего пострадали 5 человек. Среди них: 7-летний мальчик, 43-летний мужчина, 73-летняя женщина и две местные жительницы 74 лет.

Источник: Днепропетровская областная прокуратура, председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Дословно: "По данным следствия, 14 марта 2024 года военные РФ обстреляли из артиллерии город Никополь".

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Последствия обстрела Никополя Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Детали: Сообщается, что пострадали 7-летний мальчик, 43-летний мужчина, 73-летняя женщина и две местные жительницы 74 лет. Ребенок и одна раненая 73 лет госпитализированы.

Последствия обстрела Никополя Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Также повреждены несколько многоэтажек и городская инфраструктура.

Последствия обстрела Никополя Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Сейчас правоохранители фиксируют последствия обстрела.

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