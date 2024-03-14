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Бундестаг знову провалив резолюцію про постачання Україні ракет Taurus

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 14 березня 2024, 14:06
Бундестаг знову провалив резолюцію про постачання Україні ракет Taurus
Фото: Getty Images

Німецький Бундестаг відхилив резолюцію щодо постачання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bild

Деталі: 495 депутатів Бундестагу проголосували проти постачання німецької крилатої ракети Taurus, 190 – підтримали.

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Питання про постачання Україні ракет Taurus поставила опозиційна фракція ХДС/ХСС.

Як повідомляли ЗМІ, резолюція містить заклик до уряду Німеччини "нарешті задовольнити український запит на поставку крилатих ракет Taurus із наявних запасів Бундесверу в максимально можливому обсязі і без зволікань".

Раніше голова проурядової фракції "Зелених" у Бундестазі Брітта Гассельманн заявляла, що політична сила відхилить пропозицію опозиційного блоку ХДС/ХСС про надання Україні далекобійних ракет Taurus.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 22 лютого 2024 року Бундестаг також не підтримав опозиційну резолюцію із закликом надати Україні Taurus.

Теми: НімеччиназброяУкраїна
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