Бундестаг снова провалил резолюцию о поставках Украине ракет Taurus
Немецкий Бундестаг отклонил резолюцию о поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bild
Детали: 495 депутатов Бундестага проголосовали против поставки немецкой крылатой ракеты Taurus, 190 - поддержали.
Вопрос о поставках Украине ракет Taurus поставила оппозиционная фракция ХДС/ХСС.
Как сообщали СМИ, резолюция содержит призыв к правительству Германии "наконец удовлетворить украинский запрос на поставку крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов Бундесвера в максимально возможном объеме и без проволочек".
Ранее глава проправительственной фракции "Зеленых" в Бундестаге Бритта Гассельманн заявляла, что политическая сила отклонит предложение оппозиционного блока ХДС/ХСС о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus.
Напомним, 22 февраля 2024 года Бундестаг также не поддержал оппозиционную резолюцию с призывом предоставить Украине Taurus.