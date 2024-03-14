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Бундестаг снова провалил резолюцию о поставках Украине ракет Taurus

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 14 марта 2024, 14:06
Бундестаг снова провалил резолюцию о поставках Украине ракет Taurus
Фото: Getty Images

Немецкий Бундестаг отклонил резолюцию о поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bild

Детали: 495 депутатов Бундестага проголосовали против поставки немецкой крылатой ракеты Taurus, 190 - поддержали.

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Вопрос о поставках Украине ракет Taurus поставила оппозиционная фракция ХДС/ХСС.

Как сообщали СМИ, резолюция содержит призыв к правительству Германии "наконец удовлетворить украинский запрос на поставку крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов Бундесвера в максимально возможном объеме и без проволочек".

Ранее глава проправительственной фракции "Зеленых" в Бундестаге Бритта Гассельманн заявляла, что политическая сила отклонит предложение оппозиционного блока ХДС/ХСС о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus.

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Напомним, 22 февраля 2024 года Бундестаг также не поддержал оппозиционную резолюцию с призывом предоставить Украине Taurus.

Темы: ГерманияоружиеУкраина
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