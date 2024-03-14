Сирський: Протистояння дронів та РЕБ вийшло на перший план, шанс на перемогу дасть лише відрив

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський каже, що протистояння дронів та РЕБ на фронті вийшло на перший план, а шанс на перемогу матиме той, хто першим зможе добитися відриву від противника.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова: "Протистояння дронів та РЕБ вийшло на перший план і тільки той, хто перший зможе добитися відриву від противника в цьому змаганні, буде мати шанс на перемогу".

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Деталі: Як випливає з нинішного повідомлення, головнокомандувач відвідав Запорізький напрямок.

За словами Сирського, ворог продовжує атакувати українські позиції в районах Роботине, Вербове, але без особливого успіху. Бойові дії характеризуються численним застосуванням дронів всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів.