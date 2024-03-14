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Сырский: Противостояние дронов и РЭБ вышло на первый план, шанс на победу даст только отрыв

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 марта 2024, 14:34
Сырский: Противостояние дронов и РЭБ вышло на первый план, шанс на победу даст только отрыв
фото из Facebook Сырского

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорит, что противостояние дронов и РЭБ на фронте вышло на первый план, а шанс на победу будет иметь тот, кто первым сможет добиться отрыва от противника.

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь: "Противостояние дронов и РЭБ вышло на первый план и только тот, кто первый сможет добиться отрыва от противника в этом соревновании, будет иметь шанс на победу".

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Детали: Как следует из нынешнего сообщения, главнокомандующий посетил Запорожское направление.

По словам Сырского, враг продолжает атаковать украинские позиции в районах Роботино, Вербово, но без особого успеха. Боевые действия характеризуются многочисленным применением дронов всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов.

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Темы: беспилотникиСырскийвойна
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