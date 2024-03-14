Росіяни вдарили С-300 по передмістю Харкова
Четвер, 14 березня 2024, 14:49
Російські окупаційні війська вдень 14 березня обстріляли передмістя Харкова, ймовірно із зенітно-ракетного комплексу С-300.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова Терехова: "За попередньою інформацією "прильоти" у близькому передмісті. Але загроза для Харкова зберігається".
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Пряма мова Синєгубова: "Зафіксований ворожий удар ракетою С-300 у Харківському районі. На цю хвилину (14.40 –ред.) - без постраждалих".