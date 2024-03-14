Россияне ударили С-300 по пригороду Харькова

Российские оккупационные войска днем 14 марта обстреляли пригород Харькова, вероятно из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Терехова: "По предварительной информации "прилеты" в близком пригороде. Но угроза для Харькова сохраняется".

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Прямая речь Синегубова: "Зафиксирован вражеский удар ракетой С-300 в Харьковском районе. На эту минуту (14.40 -ред.) - без пострадавших".