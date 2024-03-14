Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили С-300 по пригороду Харькова

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 марта 2024, 14:49
Россияне ударили С-300 по пригороду Харькова
ВЗРЫВ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО PIXABAY.COM

Российские оккупационные войска днем 14 марта обстреляли пригород Харькова, вероятно из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Терехова: "По предварительной информации "прилеты" в близком пригороде. Но угроза для Харькова сохраняется".

Реклама:

Прямая речь Синегубова: "Зафиксирован вражеский удар ракетой С-300 в Харьковском районе. На эту минуту (14.40 -ред.) - без пострадавших".

Темы: Харьковвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Оккупанты атаковали Украину 34 "Шахедами", почти все сбиты

Войска РФ атакуют энергосистему Украины, чтобы подорвать оборонную промышленность – ISW

Пока Конгресс медлит, Путин использует каждую минуту для ударов по Украине – Белый дом

Великобритания объявила новый пакет помощи Украине с беспилотниками и системами ПВО

ГУР о стрельбе в Подмосковье: Это сознательная провокация спецслужб Путина

видеоУ принцессы Кейт Миддлтон обнаружили рак

Все новости...
Харьков
Россияне ночью атаковали телевизионную инфраструктуру Харьковщины
В Харькове раздался взрыв: ракета попала в лесополосу
В Харькове "Шахед" ударил по городу
Последние новости
09:17
фото, видео, обновлено от 03:26В России после удара БПЛА загорелся еще один НПЗ
09:03
Стали известны детали министерской встречи к 75-летию Альянса и заседания Совета Украина-НАТО
08:41
фотоХарьков: россияне повторно ударили во время тушения пожара, пострадали спасатели
08:32
Сенат США не успел принять бюджет до крайнего срока, но должен вскоре проголосовать
08:17
Оккупанты атаковали Украину 34 "Шахедами", почти все сбиты
07:48
Россияне потеряли еще 1050 вояк и 12 танков
07:34
Силы обороны нанесли удары по 15 районам сосредоточения врага – сводка
06:22
Войска РФ атакуют энергосистему Украины, чтобы подорвать оборонную промышленность – ISW
05:28
видеоХерсонская ОВА показала, как морпехи уничтожают врага и его технику в Крынках
04:22
На ВОТ Запорожской области россияне завезли врачей из Удмуртии – сопротивление
Все новости...
Реклама: