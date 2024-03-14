Сирський заявив про запуск ротацій на передовій

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив про запуск процесу ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передовій.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова: "Позитивом є те що, не зважаючи на доволі складну обстановку на всій лінії фронту, нам вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї. Це дозволить стабілізувати обстановку і позитивно вплине на морально-психологічний стан наших воїнів".

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Деталі: Головком розповів про свій візит на Запорізький напрямок і запевнив, що в ході роботи там "прийняв всі необхідні рішення для підвищення бойових спроможностей наших бригад".