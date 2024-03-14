Сырский заявил о запуске ротаций на передовой

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил о запуске процесса ротаций и замены частей и подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи на передовой.

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь: "Позитивом является то, что, несмотря на довольно сложную обстановку на всей линии фронта, нам удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи на переднем крае. Это позволит стабилизировать обстановку и положительно повлияет на морально-психологическое состояние наших воинов".

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Детали: Главком рассказал о своем визите на Запорожское направление и заверил, что в ходе работы там "принял все необходимые решения для повышения боевых возможностей наших бригад".