На Одещині знайшли застреленим прикордонника

В одному з підрозділів Держприкордонслужби в Одеській області знайшли тіло прикордонника з вогнепальним пораненням, ведеться розслідування.

Джерело: речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді", джерело УП

Деталі: В мережі з'явилася інформація, що на Одещині знайшли мертвим прикордонника. Цей факт "Українській правді" підтвердили в ДПСУ.

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Пряма мова Демченка: "Так, в одному з підрозділів Білгород-Дністровського прикордонного загону знайшли тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням. Що стало причиною смерті прикордонника – встановлюють слідчі органи.

За цим фактом повідомлено правоохоронні органи. Окрім цього, прикордонним загоном призначено службове розслідування, аби з'ясувати всі деталі".

Деталі: За даними "Української правди", це сталося не на кордоні з Молдовою, як поширювали меседж у мережі, а в прикордонному підрозділі під назвою "Удобне".