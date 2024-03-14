Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Одещині знайшли застреленим прикордонника

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 березня 2024, 15:29
На Одещині знайшли застреленим прикордонника
фото ілюстративне

В одному з підрозділів Держприкордонслужби в Одеській області знайшли тіло прикордонника з вогнепальним пораненням, ведеться розслідування.

Джерело: речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді", джерело УП

Деталі: В мережі з'явилася інформація, що на Одещині знайшли мертвим прикордонника. Цей факт "Українській правді" підтвердили в ДПСУ.

Реклама:

Пряма мова Демченка: "Так, в одному з підрозділів Білгород-Дністровського прикордонного загону знайшли тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням. Що стало причиною смерті прикордонника – встановлюють слідчі органи.

За цим фактом повідомлено правоохоронні органи. Окрім цього, прикордонним загоном призначено службове розслідування, аби з'ясувати всі деталі".

Деталі: За даними "Української правди", це сталося не на кордоні з Молдовою, як поширювали меседж у мережі, а в прикордонному підрозділі під назвою "Удобне".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Прикордонна службаОдеська областьнадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Окупанти атакували Україну 34 "Шахедами", майже усі збиті

Війська РФ атакують енергосистему України, щоб підірвати оборонну промисловість – ISW

Поки Конгрес зволікає, Путін використовує кожну хвилину для ударів по Україні – Білий дім

Британія оголосила новий пакет допомоги Україні з безпілотниками і системами ППО

ГУР про стрілянину в Підмосков'ї: Це свідома провокація спецслужб Путіна

відеоУ принцеси Кейт Міддлтон виявили рак

Усі новини...
Прикордонна служба
Через блокаду польських фермерів є черги і на кордоні ще з трьома країнами ЄС
Спецрежим прикордоння: ДПСУ почала видавати дозволи на перебування в смузі 5 кілометрів
Зеленський анонсував збільшення чисельності прикордонних військ
Останні новини
09:44
фотоТеракт у Підмосков'ї: кількість загиблих зросла до 82, понад сотню госпіталізовано
09:30
Сенат США у нічному голосуванні все ж затвердив бюджет на 1,2 трлн доларів
09:17
фото, відео, оновлено від 03:26У Росії після удару БПЛА загорівся ще один НПЗ
09:03
Стали відомі деталі міністерської зустрічі до 75-річчя Альянсу і засідання Ради Україна-НАТО
08:41
фотоХарків: росіяни повторно вдарили під час гасіння пожежі, постраждали рятувальники
08:32
Cенат США не встиг ухвалити бюджет до крайнього терміну, але має невдовзі проголосувати
08:17
Окупанти атакували Україну 34 "Шахедами", майже усі збиті
07:48
Росіяни втратили ще 1050 вояк і 12 танків
07:34
Сили оборони завдала ударів по 15 районах зосередження ворога – зведення
06:22
Війська РФ атакують енергосистему України, щоб підірвати оборонну промисловість – ISW
Усі новини...
Реклама: