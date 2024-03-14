На Одещині знайшли застреленим прикордонника
В одному з підрозділів Держприкордонслужби в Одеській області знайшли тіло прикордонника з вогнепальним пораненням, ведеться розслідування.
Джерело: речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді", джерело УП
Деталі: В мережі з'явилася інформація, що на Одещині знайшли мертвим прикордонника. Цей факт "Українській правді" підтвердили в ДПСУ.
Пряма мова Демченка: "Так, в одному з підрозділів Білгород-Дністровського прикордонного загону знайшли тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням. Що стало причиною смерті прикордонника – встановлюють слідчі органи.
За цим фактом повідомлено правоохоронні органи. Окрім цього, прикордонним загоном призначено службове розслідування, аби з'ясувати всі деталі".
Деталі: За даними "Української правди", це сталося не на кордоні з Молдовою, як поширювали меседж у мережі, а в прикордонному підрозділі під назвою "Удобне".