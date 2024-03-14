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В Одесской области найден застреленным пограничник

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 марта 2024, 15:29
В Одесской области найден застреленным пограничник
фото иллюстративное

В одном из подразделений Госпогранслужбы в Одесской области нашли тело пограничника с огнестрельным ранением, ведется расследование.

Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде", источник УП

Детали: В сети появилась информация, что в Одесской области нашли мертвым пограничника. Этот факт "Украинской правде" подтвердили в ГПСУ.

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Прямая речь Демченко: "Так, в одном из подразделений Белгород-Днестровского пограничного отряда нашли тело военнослужащего с огнестрельным ранением. Что стало причиной смерти пограничника - устанавливают следственные органы.

По данному факту сообщено в правоохранительные органы. Кроме этого, пограничным отрядом назначено служебное расследование, чтобы выяснить все детали".

Детали: По данным "Украинской правды", это произошло не на границе с Молдовой, как распространяли месседж в сети, а в пограничном подразделении под названием "Удобное".

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Темы: Пограничная службаОдесская областьчрезвычайное происшествие
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