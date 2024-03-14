В Одесской области найден застреленным пограничник
В одном из подразделений Госпогранслужбы в Одесской области нашли тело пограничника с огнестрельным ранением, ведется расследование.
Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде", источник УП
Детали: В сети появилась информация, что в Одесской области нашли мертвым пограничника. Этот факт "Украинской правде" подтвердили в ГПСУ.
Прямая речь Демченко: "Так, в одном из подразделений Белгород-Днестровского пограничного отряда нашли тело военнослужащего с огнестрельным ранением. Что стало причиной смерти пограничника - устанавливают следственные органы.
По данному факту сообщено в правоохранительные органы. Кроме этого, пограничным отрядом назначено служебное расследование, чтобы выяснить все детали".
Детали: По данным "Украинской правды", это произошло не на границе с Молдовой, как распространяли месседж в сети, а в пограничном подразделении под названием "Удобное".