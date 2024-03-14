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У новому опитуванні Байден незначно випередив Трампа

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 14 березня 2024, 15:43
У новому опитуванні Байден незначно випередив Трампа
Фото: Getty Images

Чинний президент США Джо Байден має незначну перевагу в 1 відсотковий пункт над своїм ймовірним опонентом на виборах Дональдом Трампом, згідно з даними нового опитування.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на опитування Reuters/Ipsos

Деталі: Близько 39% зареєстрованих виборців сказали, що проголосували б за демократа Байдена, якби вибори відбулися сьогодні. Ще 38% респондентів обрали б республіканця Трампа.

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Опитування також показало, що багато виборців не визначилися з вибором: 11% заявили, що голосуватимуть за інших кандидатів, 5% сказали, що не голосуватимуть, а 7% сказали, що не знають або відмовилися відповідати.

Опитування Reuters/Ipsos зібрало відповіді онлайн по всій країні, в ньому взяли участь 4094 дорослих американців, в тому числі 3356 зареєстрованих виборців. Похибка становить 1,8% для зареєстрованих виборців і 1,7% для всіх респондентів.

У січні дані опитування показували значну перевагу Трампа над Байденом: 40% проти 34%. А у лютому чинний глава Білого дому скоротив відставання: 37% проти 34%

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Теми: БайденТрампвибори
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